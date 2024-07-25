Деньги или ремонт: что выберут российские автомобилисты?

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев внесли в Госдуму законопроект «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
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