Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

Новости, события, фактыВоенное делоПодписатьсяГлава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов"Эстония знает, что «Группа Вагнер», находясь в Беларуси, готовит провокации против Прибалтики и Эстонии в частности.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииНПНаталья ПавловаНе хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати. Как бы штаны не порвались у Маргоши-уничтожителя от "медвежьей болезни" при виде одного только "вагнеровца"Ответить9 час.ОЛЕГЫЧОтветить9 час.
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