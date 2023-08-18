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Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

Глава эстонской военной разведки пообещал уничтожить ЧВК «Вагнер» за несколько часов

"Эстония знает, что «Группа Вагнер», находясь в Беларуси, готовит провокации против Прибалтики и Эстонии в частности.

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Наталья Павлова
Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати. Как бы штаны не порвались у Маргоши-уничтожителя от &quot;медвежьей болезни&quot; при виде одного только &quot;вагнеровца&quot;
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