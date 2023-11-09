«Бесподобное»: в США назвали российское оружие, которое превосходит западное

Россия значительно превосходит Североатлантический альянс в количестве и качестве зенитных ракет. Москва также производит больше боеприпасов для противовоздушной обороны, чем все страны блока вместе взятые.
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