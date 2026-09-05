Путин дал старт работе нефтепровода к Северному Ледовитому океану

Михаил Метцель/ТАСС Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференции дал старт работе нефтепровода к новому терминалу порта "Бухта Север".
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