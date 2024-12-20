Rapidus — первая японская компания, установившая новейшую машину ASML EUV

Компания Rapidus успешно начала установку системы EUV-литографии Twinscan NXE:3800E компании ASML на своем предприятии Innovative Integration for Manufacturing (IIM-1) в Читосе (Хоккайдо), что стало важной вехой для японской полупроводниковой промышленности.
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