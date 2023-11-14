Лакерник о контенте Валиевой с двумя секвенциями: «В правилах нет обязательств поправлять фигуриста, это не заявки, а содержание программ»

«Я про протест не слышал, и вообще, протесты на решения судей и технической бригады не подаются. Техническая бригада исходит из определения падения: «Падение определяется как потеря спортсменом контроля, с результатом, что большая часть веса его/ее тела находится на льду и поддерживается любой другой частью тела (не коньками), например рукой (руками), коленом (коленями), спиной, ягодицей (ягодицами) или любой частью руки».