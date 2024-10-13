Российский священник увидел связь между ЛГБТ и квадробингом

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Председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о связи квадробинга и ЛГБТ-идеологии (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).