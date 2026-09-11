"Когда кольцо на пальце появилось, ты будто бы другой женщиной становишься". Евгения Медведева рассказала, как её изменило замужество

Евгения Медведева рассказала, как её изменил брак с 25-летним танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым, за которого она вышла замуж 29 августа.
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