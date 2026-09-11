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"Когда кольцо на пальце появилось, ты будто бы другой женщиной становишься". Евгения Медведева рассказала, как её изменило замужество

"Когда кольцо на пальце появилось, ты будто бы другой женщиной становишься". Евгения Медведева рассказала, как её изменило замужество

Евгения Медведева рассказала, как её изменил брак с 25-летним танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым, за которого она вышла замуж 29 августа.

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