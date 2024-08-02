❗️Кадры фрагментов сбитых над Севастополем ракет ATACMS Пресс-служба губернатора Михаила Развожаева опубликовала фотографии обломков американских ракет ATACMS в Севастополе после ночной атаки ВСУ.
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❗️Кадры фрагментов сбитых над Севастополем ракет ATACMS Пресс-служба губернатора Михаила Развожаева опубликовала фотографии обломков американских ракет ATACMS в Севастополе после ночной атаки ВСУ.