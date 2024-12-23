Экипаж вертолета Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации вертолета Ми-35М, находясь в составе смешанной тактической группы, нанес удар ракетами по личного составу и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области.
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