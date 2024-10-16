Набор бессвязных лозунгов

Зеленский представил широкой публике свой «план победы» Мало кто ожидал, что распиаренный по факту уже бывшим президентом Украины «план победы» можно будет назвать если и не гениальным, то хотя бы рабочим.
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