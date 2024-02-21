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МИД: вето США на прекращение огня в Газе показывает отношение к людям

МИД: вето США на прекращение огня в Газе показывает отношение к людям

REUTERS/Israel Defense Forces Вето Вашингтона по резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа демонстрирует отношение к людям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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