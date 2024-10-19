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Питерский «Зенит» скоро пополнится свежеиспеченным россиянином - капитаном из Бразилии

Питерский «Зенит» скоро пополнится свежеиспеченным россиянином - капитаном из Бразилии

Бразильский капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос может получить российское гражданство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

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