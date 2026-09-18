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МИД РФ потребовал от Японии убрать американские комплексы Typhon

МИД РФ потребовал от Японии убрать американские комплексы Typhon

FRANCK ROBICHON/EPA/TASS Россия потребовала от Японии вывести с территории страны американские комплексы Typhon, предназначенные для ракет средней и меньшей дальности.

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