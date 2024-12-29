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Погибшие под Красноярском дети дышали более 10 часов токсичным средством

Погибшие под Красноярском дети дышали более 10 часов токсичным средством

Погибшие осенью от отравления дети в Красноярском крае дышали более 10-13 часов токсичным средством. Об этом сообщил руководитель управления криминалистики ГСУ Следственного комитета России по региону Артем Кротов в беседе с ТАСС.

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