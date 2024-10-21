Строительство четвертой очереди Северного шоссе в Самаре отложено до 2025 года

Четвертая очередь Северного шоссе в Самаре ждет долгожданного старта. Проектирование дороги, которая должна значительно облегчить жизнь жителям микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев парк, уже начато, и завершить его планируется в следующем году.