Строительство четвертой очереди Северного шоссе в Самаре отложено до 2025 года

Четвертая очередь Северного шоссе в Самаре ждет долгожданного старта. Проектирование дороги, которая должна значительно облегчить жизнь жителям микрорайонов Крутые Ключи и Кошелев парк, уже начато, и завершить его планируется в следующем году.
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