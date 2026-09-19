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Bastion получил предварительное одобрение OCC на лицензию национального трастового банка

Bastion получил предварительное одобрение OCC на лицензию национального трастового банка

Поставщик инфраструктуры стейблкоинов Bastion сообщил, что Управление контролера денежного обращения (OCC) выдало ему предварительное условное одобрение на получение лицензии национального трастового банка США.

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