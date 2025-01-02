Армию США постигла катастрофа: ожиревшие военные, пропавшие бюджеты и старое оружие

2707 прочтений Сегодня Оглавление НЕ СМОГУТ СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ КТО БУДЕТ РЫТЬ ОКОПЫ? ЛАКОМЫЕ БЮДЖЕТЫ «Вооруженные силы США в катастрофическом состоянии, сейчас мы бы не смогли никого одолеть!» — с таким резким заявлением выступил недавно сенатор-республиканец Томми Табервилль.
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