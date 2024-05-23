«Гражданская жена погибшего»: как поддержат семьи бойцов СВО

Правительство РФ поддержало законопроект о возможности признавать супругами граждан, если один из них погиб или пропал без вести во время участия в СВО, а их отношения не были официально зарегистрированы.
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