3 декабря Российский аукционный холдинг проведет первые торги

3 декабря в Москве Российский аукционный холдинг проведет первые торги, сообщает РИА Новости. В организацию вошли Московский аукционный дом, Петербургский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики.
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