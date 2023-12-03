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Культуромания

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3 декабря Российский аукционный холдинг проведет первые торги

3 декабря Российский аукционный холдинг проведет первые торги

3 декабря в Москве Российский аукционный холдинг проведет первые торги, сообщает РИА Новости. В организацию вошли Московский аукционный дом, Петербургский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики.

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