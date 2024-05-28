Сборная Карелии стала призером всероссийских соревнований по кёкусинкай

Спортсмены из Карели показали хороший результат на крупных состязаниях в Москве. 25 мая в Московском центре боевых искусств прошли первенство России, а также всероссийские и региональные соревнования по кёкусинкай «Надежда России».
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