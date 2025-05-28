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ИИ может оценить зрелость мозга младенца за считанные минуты

Научный сотрудник Сара Липпé (Sarah Lippé) из Департамента психологии Университета Монреаля (Université de Montréal) разработала метод, позволяющий за считанные минуты определить, соответствует ли развитие мозга младенца его хронологическому возрасту, опережает ли оно или отстаёт.

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