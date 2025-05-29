В Индии назвали предварительную причину крушения судна у ее берегов

Неисправность системы управления балластными водами могла стать причиной недавнего крушения контейнеровоза у побережья индийского штата Керала, заявили представители Генерального директората судоходства, 29 мая сообщает The Indian Express.
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