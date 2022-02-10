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«Оренбург» арендует у «Зенита» 17-летнего хавбека Васильева, помимо Хотулева

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что клуб арендует у «Зенита» не только 19-летнего защитника Данила Хотулева, но и 17-летнего хавбека Дмитрия Васильева.

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