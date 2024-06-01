Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного

ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс «Резников против Украины» в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, сообщила РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

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