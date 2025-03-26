Экс-разведчик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на РФ AlexCoderЭкс-разведчик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на РФ AlexCoder Наша страна в отличном положении Россия оказалась в таком положении, при котором Запад уже не может диктовать ей условия, с прискорбием констатировал экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон.