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Свежие комментарии

  • Eduard
    Мы не против!Мерц в своей речи...
  • Eduard
    Так отправьте его на войну!Мерц в своей речи...
  • Natalia Denger
    Может стоит ввести лимит по количеству въехавших мигрантов?…так будет легче контролировать. А если накосячил то въезд...Слуцкий предложил...

Экс-разведчик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на РФ

Экс-разведчик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на РФ

Экс-разведчик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на РФ AlexCoderЭкс-разведчик Джонсон: у Европы и США нет рычагов давления на РФ AlexCoder Наша страна в отличном положении Россия оказалась в таком положении, при котором Запад уже не может диктовать ей условия, с прискорбием констатировал экс-работник ЦРУ Ларри Джонсон.

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