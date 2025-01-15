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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Новый цех сухих форм биопрепаратов открыли на Бобруйском заводе биотехнологий.

Новый цех сухих форм биопрепаратов открыли на Бобруйском заводе биотехнологий.

Современное оборудование для сушильного цеха Бобруйский завод биотехнологий получил в аренду от государственного научно-производственного объединения ´Химический синтез и биотехнологии´ Национальной академии наук Беларуси.

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