Новый цех сухих форм биопрепаратов открыли на Бобруйском заводе биотехнологий.

Современное оборудование для сушильного цеха Бобруйский завод биотехнологий получил в аренду от государственного научно-производственного объединения ´Химический синтез и биотехнологии´ Национальной академии наук Беларуси.
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