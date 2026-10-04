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ИА Регнум

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Трамп заявил, что перевод часов на зимнее время дискомбобулирует всех

Трамп заявил, что перевод часов на зимнее время дискомбобулирует всех

Перевод часов на зимнее время мешает жить многим американцам и дискомбобулирует всех. Такое заявление 3 октября сделал президент США Дональд Трамп предложил отказаться от практики перевода часов.

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