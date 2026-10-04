Трамп заявил, что перевод часов на зимнее время дискомбобулирует всех

Перевод часов на зимнее время мешает жить многим американцам и дискомбобулирует всех. Такое заявление 3 октября сделал президент США Дональд Трамп предложил отказаться от практики перевода часов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SS В Москве суд заоч...
- Путин отметил рол...
- Фрегат «Адмирал Г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым