Группа "Мираж" исполнила хит "Новый герой" на суперфинале Кубка России

Группа "Мираж" (Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов) впервые за много лет выступила на стадионе. Коллектив спел в в "Лужниках" на суперфинале FONBET Кубка России церемонии закрытия суперфинала Кубка России, сообщила "Газете.