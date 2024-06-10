Группа "Мираж" исполнила хит "Новый герой" на суперфинале Кубка России

Группа "Мираж" (Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов) впервые за много лет выступила на стадионе. Коллектив спел в в "Лужниках" на суперфинале FONBET Кубка России церемонии закрытия суперфинала Кубка России, сообщила "Газете.
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