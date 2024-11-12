В храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялась детская Божественная литургия.

На душе большая радость видеть детей в храме, их молитву и любовь к Богу: в Центре ´Покрова´ сложилась добрая традиция - раз в месяц в нашем храме служить детскую Божественную литургию с участием детского хора!На богослужении присутствовала вся воскресная школа, совсем маленькие (на руках у родителей) и юные прихожане и их семьи.