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В храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялась детская Божественная литургия.

В храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялась детская Божественная литургия.

На душе большая радость видеть детей в храме, их молитву и любовь к Богу: в Центре ´Покрова´ сложилась добрая традиция - раз в месяц в нашем храме служить детскую Божественную литургию с участием детского хора!На богослужении присутствовала вся воскресная школа, совсем маленькие (на руках у родителей) и юные прихожане и их семьи.

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