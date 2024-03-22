Захарова: глава МИД Турции попросил передать соболезнования пострадавшим в "Крокусе"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой передать слова соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл".
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