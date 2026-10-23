Генералисимусы России

Когда слышишь: Генералисимус, то сразу всплывают имена - Суворов и Сталин. А сколько их было в Российской империи, СССР, России?История высшего воинского звания в России, которым до 1991 года было звание генералиссимуса, причудлива и насыщена примечательными совпадениями.