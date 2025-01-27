Пластический хирург назвал 10 самых красивых женщин-знаменитостей с точки зрения науки

Уже составлено немало рейтингов с самыми красивыми знаменитостями. Однако пластический хирург Джулиан де Сильва, кажется, положил конец извечным спорам и рассказал, кто является красоткой №1 с точки зрения науки.
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