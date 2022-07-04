"Огненная радуга" или "радужные облака" на самом деле не являются ни огнем, ни радугой.Технически они известны как окружная горизонтальная дуга - ледяной ореол, образованный гексагональными пластинчатыми кристаллами льда в высотных перистых облаках.
"Огненная радуга" или "радужные облака" на самом деле не являются ни огнем, ни радугой.Технически они известны как окружная горизонтальная дуга - ледяной ореол, образованный гексагональными пластинчатыми кристаллами льда в высотных перистых облаках.
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