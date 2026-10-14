Политик считает партию, от которой избрался, «кучей людей с меркантильными интересами» и трамплином для своей карьерыСкандально известный в Югре депутат Александр Петерман в недавнем интервью раскритиковал «Единую Россию» (ЕР), от которой только что избрался в местную Думу.