Политик считает партию, от которой избрался, «кучей людей с меркантильными интересами» и трамплином для своей карьерыСкандально известный в Югре депутат Александр Петерман в недавнем интервью раскритиковал «Единую Россию» (ЕР), от которой только что избрался в местную Думу.
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