НИКАКИХ ОТМАЗОК ОТ АРМИИ И ПЕРЕЕЗДОВ «ВСЕМ СЕЛОМ». ПРИНЯТЫ 28 БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ ПО МИГРАНТАМ

Из официальных источников В медиапространстве продолжается обсуждение противоправных действий со стороны приезжих, длительное время осуществляющих незаконную торговлю на рынке в Оренбурге, и их наемных работников, проявляющих агрессию в отношении местных жителей.
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