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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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НИКАКИХ ОТМАЗОК ОТ АРМИИ И ПЕРЕЕЗДОВ «ВСЕМ СЕЛОМ». ПРИНЯТЫ 28 БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ ПО МИГРАНТАМ

НИКАКИХ ОТМАЗОК ОТ АРМИИ И ПЕРЕЕЗДОВ «ВСЕМ СЕЛОМ». ПРИНЯТЫ 28 БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ ПО МИГРАНТАМ

Из официальных источников В медиапространстве продолжается обсуждение противоправных действий со стороны приезжих, длительное время осуществляющих незаконную торговлю на рынке в Оренбурге, и их наемных работников, проявляющих агрессию в отношении местных жителей.

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Валерий Беседин
&quot;Посмотрим...&quot; - Сказал слепой.
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Павел Миллер
Диаспора за него!А их много!
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ПМ
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