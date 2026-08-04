Медсестра из Ломоносова погибла при атаке БПЛА на Геленджик Об этом сообщается в группе «Мы Ломоносовцы» в соцсети ВКонтакте.
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Медсестра из Ломоносова погибла при атаке БПЛА на Геленджик Об этом сообщается в группе «Мы Ломоносовцы» в соцсети ВКонтакте.