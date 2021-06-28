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Кому доверить ребенка. Разбор педагогических методик в детских садах 

Кому доверить ребенка. Разбор педагогических методик в детских садах 

В период до шести лет у детей закладываются качества, которые определят их личность в будущем. В этом возрасте дети часто ходят в детский сад, и от выбора методики преподавания там во многом будет зависеть личное содержание будущего взрослого.

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