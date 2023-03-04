Военное обозрение

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Немецкий политик: правительство Шольца забыло важный принцип о том, что у государств нет друзей — у государств есть интересы

Немецкий политик: правительство Шольца забыло важный принцип о том, что у государств нет друзей — у государств есть интересы

В Германии все сильнее критикуют правительство за его политику, связанную с украинским конфликтом. Слепое следование канцлера Олафа Шольца американским указкам вопреки интересам своей страны не вызывает поддержки и у лидеров ряда немецких политических партий.

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