В Германии все сильнее критикуют правительство за его политику, связанную с украинским конфликтом. Слепое следование канцлера Олафа Шольца американским указкам вопреки интересам своей страны не вызывает поддержки и у лидеров ряда немецких политических партий.
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