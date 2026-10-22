“President Donald Trump on Thursday defended a controversial campaign ad by Vivek Ramaswamy featuring the estranged mother of Amy Acton, his Democratic opponent in the Ohio gubernatorial race,” CNBC reports.
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