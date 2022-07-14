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Тертышный вошел в тренерский штаб «Трактора», Ячменев и Вехвилайнен покинули клуб

«Трактор» объявил об изменениях в тренерском штабе. Ассистентами главного тренера челябинского клуба Анвара Гатиятулина стали Алексей Тертышный и Алексей Чикалин.

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