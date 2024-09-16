Четыре человека пострадали при обстреле Сватово украинскими боевиками

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Четыре человека получили ранения в результате обстрела Сватово со стороны украинских боевиков, сообщает в своем Telegram-канале министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.
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