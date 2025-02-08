Двое маленьких детей выпали из окна во Владимирской области

СУСК РФ: двое детей выпали из окна в Муроме Владимирской области Двухлетняя девочка и трехлетний мальчик выпали из окна квартиры на третьем этаже в Муроме Владимирской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии