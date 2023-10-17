Армия Израиля нанесла удары по штаб-квартире ХАМАС и банку организации

Удары по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС и банку, который использует организация для финансирования деятельности в секторе Газа, нанесли самолеты ЦАХАЛ, 17 октября сообщает пресс-служба израильского оборонного ведомства.
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