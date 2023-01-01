Бруклин проигнорировал просьбу отца и матери. Отчаянный призыв: Виктория Бекхэм публично обратилась к сыну LEGION-MEDIAВ этом году два главных зимних праздника — как Рождество, так и Новый год — выдались не слишком веселыми для Виктории Бекхэм.