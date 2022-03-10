Володин высказался о недопустимости роста цен на отечественные продукты из-за санкций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что недопустимо искусственно увеличивать цены, прикрываясь санкционными мерами, когда речь идёт о продукции, производство и потребление которой осуществляется в Российской Федерации.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что недопустимо искусственно увеличивать цены, прикрываясь санкционными мерами, когда речь идёт о продукции, производство и потребление которой осуществляется в Российской Федерации.
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