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Володин высказался о недопустимости роста цен на отечественные продукты из-за санкций

Володин высказался о недопустимости роста цен на отечественные продукты из-за санкций

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что недопустимо искусственно увеличивать цены, прикрываясь санкционными мерами, когда речь идёт о продукции, производство и потребление которой осуществляется в Российской Федерации.

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