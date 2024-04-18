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Этот таинственный мир

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  • ВАРЯГ РУС
    Плоская Земля
  • F I
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Золото дураков на самом деле может оказаться более ценным, чем мы предполагали

Золото дураков на самом деле может оказаться более ценным, чем мы предполагали

Пиритовое золото: неожиданный источник литиевой революции. В погоне за “белым золотом” – литием, жизненно важным для производства аккумуляторов, ученые открыли неожиданный источник этого ценного элемента.

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