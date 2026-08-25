Адвокат сказал, может ли школа оставить ребенка без обучения в 10 классе

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Школа не вправе оставить ребенка без места для обучения только из-за того, что не может зачислить его в желаемый профильный класс – учебное заведение обязано предложить альтернативный вариант продолжения образования.
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