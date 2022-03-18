Бэм Адебайо считает, что должен получить приз лучшему по игре в защите в этом сезоне

Центровой «Майами» Бэм Адебайо выразил мнение, что должен получить приз «Мистер замок» по итогам сезона-2021/22.

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