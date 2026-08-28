Oil and Russia stabilize Gazprom: the company is getting used to life without Europe

Gazprom's net profit in the first half of the year fell by 12% to 864 billion rubles. But this is probably not the main figure of the company's report for the first half of the year.
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